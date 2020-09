Lukaku: «Con l’Everton il mio gol più bello. De Bruyne? È a un livello inimmaginabile»

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku parla anche del Belgio e di De Bruyne

Romelu Lukaku ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato tra le altre cose anche del Belgio.

CENTROCAMPISTA MIGLIORE – «De Bruyne, senza dubbio. Lo conosco da quattordici anni e giocavo contro di lui, conosco le sue qualità. E’ di un livello inimmaginabile».

BELGIO – Abbiamo sbagliato l’Europeo 2016 in Francia. Al Mondiale invece la Francia ha fatto la partita tattica che doveva fare. Forse noi abbiamo peccato di inesperienza: nella semifinale abbiamo avuto tantissimo possesso, però non tante occasioni. Loro una sola, hanno segnato, sono andati in finale e hanno vinto. Abbiamo imparato, come sempre, da una sconfitta. Ora sappiamo che bisogna fare gol, uno o tanti, anche se non si gioca così bene. Con la Danimarca dopo quindici minuti noi abbiamo segnato un gol e alla fine un altro e così abbiamo vinto. Adesso capiamo che le partite si vincono con determinazione, non devi sempre avere tantissimo possesso di palla per vincere una partita. In fondo è semplice: bisogna segnare il più possibile e prendere meno gol possibili. Il resto vale per le statistiche.

GOL PIU BELLO – Giocavo con l’Everton e segnai al Chelsea nei quarti di finale di Fa Cup nel 2016. E’ un gol di potenza, ma anche di tecnica. Le mie due caratteristiche. C’era tutto, in quel gol. L’anno dopo ne ho segnato uno molto bello contro il City di Guardiola, Un affondo sulla sinistra e un tiro in diagonale. Però il gol contro il Chelsea è quello a cui sono più legato