Lukaku: «Ecco perchè Conte mi apprezza tanto. Nel futuro mi vedo allenatore»

Romelu Lukaku ha parlato all’emittente belga Rtbf Sport: queste le parole dell’attaccante dell’Inter.

UNITED – «Perchè sono andato via? Le cose non funzionavano più. Bisogna dire le cose come stanno: se arriva un’offerta migliore da un’altra parte o puoi provare qualcosa di diverso, perché non provarci? Io l’ho fatto e ho visto che funziona».

CONTE – «Perché mi apprezza tanto? Perché so fare tutto quello che mi chiede in campo. So attaccare, so difendere, so giocare con le spalle alla porta e attaccare in profondità. Ma anche per la mia mentalità. Sa che non ho paura di lavorare. Se giochi per lui, dovresti sapere che il lavoro è molto intenso».

FUTURO DA ALLENATORE – «Sì, ma inizierò dalle giovanili per fare tappa dopo tappa».