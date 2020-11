Lukaku: «Final Four? Adesso penso solo all’Inter…» – VIDEO

Romelu Lukaku ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Belgio contro la Danimarca: queste le sue parole

«La qualificazione alla final four di Nations League? Per me ora la partita più importante è quella di domenica contro il Torino. Sono contento per questo traguardo, ma prima arriveranno le qualificazioni ai Mondiali e poi gli Europei: dobbiamo fare un passo alla volta, poi ci penseremo. Il calendario è fitto, normale ci siano delle lamentele; ci sono stati tanti infortuni durante la sosta. Ma per me è sempre bello essere in nazionale, qui si respira un’aria da club»