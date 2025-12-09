Lukaku è tornato: il centravanti del Napoli ritorna in gruppo e ora Antonio Conte ha un jolly! Il punto

Le ultime in casa Napoli: Lukaku verso il ritorno in campo. Ecco la situazione attuale

In casa Napoli cresce l’attesa per il rientro di Romelu Lukaku, una delle pedine più attese dell’organico azzurro. Dopo mesi complicati e un percorso di recupero lungo e meticoloso, l’attaccante belga è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo, segnando un passaggio fondamentale verso il suo ritorno in campo. Per il Napoli questa è una notizia che vale oro, soprattutto in un momento della stagione in cui la squadra ha bisogno di nuove energie e di un riferimento offensivo di peso.

L’ultima apparizione di Lukaku risaliva allo scorso 14 agosto, giorno in cui, durante l’amichevole estiva contro l’Olympiacos, aveva riportato un infortunio che lo aveva costretto allo stop forzato. Da allora, lo staff medico del Napoli ha monitorato ogni fase del suo recupero, con l’obiettivo di riportarlo al massimo della condizione senza correre rischi. Ora, con il suo ritorno in gruppo, il Napoli può finalmente iniziare a programmare il suo impiego in partita.

A confermare le sensazioni positive sono state anche le parole dello stesso Lukaku, che attraverso un messaggio sintetico ma eloquente – “Ci vediamo presto” – ha alimentato l’entusiasmo dei tifosi del Napoli. Il numero di messaggi di sostegno e le reazioni social testimoniano quanto la piazza attenda il suo debutto ufficiale con la maglia azzurra.

Resta ancora incerta la partita del rientro: lo staff tecnico del Napoli valuterà con attenzione quando sarà il momento più opportuno per schierare Lukaku. Quel che è certo è che l’attaccante scalpita e vuole tornare protagonista, pronto a portare la sua potenza, la sua esperienza internazionale e la sua fame di gol al servizio del Napoli.

Il conto alla rovescia è iniziato: per il Napoli e per Lukaku sta per cominciare una nuova fase della stagione.

