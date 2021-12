Lukaku: «Inter nel cuore, tornerò a giocarci. Dovevo andare via in un altro modo»

L’ex attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport: ecco un estratto

Ai microfoni di Sky Sport, Romelu Lukaku è tornato a parlare dell’esperienza all’Inter.

LAVORO – «In Italia ho lavorato tantissimo, fisicamente sto bene anche se non sono contento della situazione. Il mister ha scelto un modulo e io non devo mollare»

ADDIO – «La maniera in cui ho lasciato l’Inter mi da fastidio, adesso è giusto parlare. Ho l’Inter nel cuore, tornerò a giocare da voi, sono innamorato di Italia. Questo è il momento di parlare».

SCUSA – «Voglio chiedere scusa ai tifosi dell’Inter, dovevo andare via in un altro modo e parlare diversamente. Le cose che avete fatto per me restano nel cuore, spero di poter tornare all’Inter con tutto il cuore, non alla fine della carriera ma a livelli ancora elevati per poter vincere di più».