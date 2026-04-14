Lukaku Napoli, il caso non è ancora risolto: c’è la data per il rientro in Italia e per il confronto con Conte. La situazione legata al belga

Il caso che coinvolge Romelu Lukaku continua a tenere banco in casa Napoli. Il punto di svolta dovrebbe arrivare attorno al 20 aprile, quando è atteso un faccia a faccia diretto tra l’attaccante belga e Antonio Conte. Fino a quel momento, la situazione resterà sospesa, con il giocatore che continua il proprio lavoro personalizzato lontano da Castel Volturno. Tutto ha avuto inizio dalla sosta di marzo: Lukaku aveva risposto alla convocazione del Belgio, ma il 25 marzo aveva chiesto di essere esonerato dalla successiva trasferta negli Stati Uniti. Due giorni dopo, il 27 marzo, il Napoli è stato informato del fatto che il centravanti non sarebbe rientrato subito, ufficialmente per problemi fisici.

Lukaku Napoli, lavoro personalizzato ad Anversa e tensione da gestire

Da quel momento si sarebbe aperta una frizione a distanza tra il giocatore e il club, gestita con grande cautela sul piano diplomatico. Lukaku sta infatti portando avanti ad Anversa un programma quotidiano di riabilitazione, allenamento individuale e monitoraggio fisico, con aggiornamenti costanti che verrebbero trasmessi al Napoli. La sostanza, però, è che finora il confronto diretto con Conte non c’è ancora stato. Ed è proprio questo il nodo centrale: il chiarimento tra allenatore e centravanti viene indicato come il vero passaggio chiave per capire se e come si potrà ricucire il rapporto in vista del finale di stagione.

Lukaku Napoli, il finale di stagione e il futuro restano in bilico

Il tempo, però, stringe. Quando arriverà il confronto, mancheranno solo cinque partite alla fine del campionato, e per questo cresce il sospetto che la stagione di Lukaku possa di fatto essersi già chiusa senza un vero rilancio finale. È ancora presto per dire se si arriverà a una rottura definitiva, ma il colloquio con Conte servirà anche a impostare le valutazioni sul futuro. In questo momento, più che le ipotesi di mercato, conta la necessità di parlarsi apertamente e di capire se esistano ancora margini per chiudere l’annata con una linea comune. Poi, a stagione finita, potrà aprirsi ogni tipo di scenario.