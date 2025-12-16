Lukaku Napoli, l’attaccante convocato per la Supercoppa. Sarà in panchina contro il Milan? Le ultimissime sul giocatore belga

Lukaku Napoli, il giocatore partirà con la squadra in Arabia. Ma potrebbe non sedersi in panchina contro il Milan. Possibile una chance in finale

Romelu Lukaku è pronto a tornare protagonista con la squadra azzurra. Il centravanti belga è partito insieme al resto del gruppo diretto a Riyad, dove il Napoli di Antonio Conte affronterà il Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana. Dopo mesi di assenza dai campi, la presenza di Lukaku tra i convocati rappresenta una svolta significativa per il club e per i tifosi, che attendono con ansia il ritorno in campo del loro numero 9.

Il percorso di recupero di Lukaku è stato lungo e complesso. Il belga, infatti, non scendeva in campo dallo scorso 14 agosto, quando durante un’amichevole di precampionato contro l’Olympiacos a Castel di Sangro subì una lesione d’alto grado al retto femorale della coscia sinistra. Da allora, il giocatore ha seguito un programma di riabilitazione intensivo, alternando fisioterapia, lavoro in palestra e sedute specifiche per ritrovare forza, mobilità e velocità nei movimenti, fondamentali per il suo ruolo da centravanti.

Nonostante la lunga pausa, la convocazione per la Supercoppa Italiana conferma la fiducia dello staff medico e di Antonio Conte nelle condizioni fisiche di Lukaku . Il giocatore è inserito tra i 23 che partiranno per l’Arabia Saudita, e anche se non è ancora al massimo della forma, la sua presenza in panchina rappresenta un’opzione tattica importante per il tecnico azzurro. Conte potrà contare su di lui sia come titolare che come arma a gara in corso, in base all’andamento della partita.

La partenza per Riyad segna anche un momento psicologicamente significativo per Lukaku . Dopo mesi di lavoro lontano dai riflettori, il centravanti torna a respirare l’atmosfera delle grandi competizioni, circondato dai compagni e pronto a dare il proprio contributo. La squadra azzurra, dal canto suo, vede in lui un elemento chiave per completare il reparto offensivo, al fianco di giocatori di talento come Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

In conclusione, la convocazione di Lukaku per la semifinale di Supercoppa Italiana rappresenta un segnale chiaro: il belga è sulla strada del pieno recupero e potrebbe tornare a incidere in maniera decisiva nelle gare future. I tifosi del Napoli attendono con entusiasmo il suo rientro ufficiale in campo, pronti a sostenerlo in una stagione che può vedere la squadra protagonista sia in Italia che in Europa.