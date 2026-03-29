Lukaku Napoli, l’ultimatum di De Laurentiis: rientro in 48 ore o va fuori squadra! La guerra fredda tra l’attaccante belga e il club

Il caso Romelu Lukaku scuote il Napoli e, secondo la ricostruzione de Il Mattino, il rapporto tra il club azzurro e l’attaccante belga è entrato in una fase di fortissima tensione. Il nodo resta il mancato rientro in Italia dopo gli impegni con il Belgio, una scelta che avrebbe irritato profondamente la società. Sempre secondo il quotidiano napoletano, Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto sapere con chiarezza che, in caso di mancato ritorno entro martedì, il giocatore rischierebbe il fuori rosa a tempo indeterminato, con la possibilità di valutare anche un’azione per danni d’immagine.

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Bruxelles, il gelo con il club e il tentativo di ricucire

La situazione viene descritta come una vera guerra fredda, con Lukaku fermo a Bruxelles e deciso, almeno per ora, a non fare passi indietro. Il quotidiano aggiunge però che il clima potrebbe ancora cambiare rapidamente e che, in queste ore, sarebbero in corso contatti continui tra il ds Manna e l’entourage del giocatore, con Pastorello al lavoro per evitare una rottura definitiva. Il punto centrale è semplice: se Lukaku tornerà a Castel Volturno, il Napoli potrebbe anche scegliere una linea più morbida; in caso contrario, la frattura rischia di diventare insanabile.