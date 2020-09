Lukaku ricorda: «Dopo la finale di Europa League non ho parlato per 4 giorni»

Romelu Lukaku ha ricordato la finale di Europa League persa dall’Inter contro il Siviglia. Le parole del belga

Nella lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku ha parlato anche della finale persa contro il Siviglia. Le sue parole.

FINALE EUROPA LEAGUE – «E’ stato un momento molto difficile per me. Non ho parlato nei quattro giorni successivi alla partita. Però un giorno mi sono svegliato e mi sono dato una ragione. Nella stagione passata non abbiamo vinto il campionato per un punto, abbiamo perso la semifinale della Coppa Italia perché non abbia- mo fatto un gol e poi la finale 3 a 2, in quel modo. Sono cose che succedono. Solo soffrendo si migliora. La vittoria è fatica, è carattere, è analisi dei propri limiti. Ma è combattività, è voglia di riscatto e di successo. Si può perdere, ma solo per imparare a vincere».