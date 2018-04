Inter, Lunin prende 4 gol. Il suo mister: «Troppe voci»

Lo Zorya Luhansk prende quattro gol dalla Dinamo e il portiere Lunin, già nel mirino dell’Inter, finisce sul banco degli imputati

Andriy Lunin è un obiettivo di calciomercato dell’Inter. Il portiere dello Zorya Luhansk era oggi in campo in una partita del campionato ucraino, persa dai suoi per quattro a zero con la Dinamo Kiev. Non è parso al massimo della forma, per questo si è preso pure una tirata d’orecchie da parte del suo mister, Yuri Vernydub. Quest’ultimo ha parlato alla stampa alla fine della partita e ha detto, a proposito del portiere: «Lasciamolo tranquillo, è ancora giovane. Si è già scritto di tutto su di lui, può andare in Europa e fare la riserva. Ho detto al ragazzo di interrompere le proprie relazioni con i media. Meno voci ci sono, meglio è».

Il giovane estremo difensore pare quindi un po’ disattento, ma il calciomercato è una brutta bestia in certe circostanze. Lunin è un classe 1999 e sembra già con le valigie pronte in direzione Milano. Ha lo status di extracomunitario e questo è un piccolo problema, l’Inter lo prenderà e lo farà tesserare da un’altra squadra, alla quale lo darà in prestito per almeno una stagione. Così facendo, Lunin potrà crescere nel campionato italiano.