Luperto Cremonese, addio polemico al Cagliari? Il messaggio: «Io messo da parte, scelta subita! Ai tifosi del Cagliari dico…» – FOTO

Luperto Cremonese, addio polemico al Cagliari? Il messaggio social del difensore: «Io messo da parte, scelta subita! Ai tifosi del Cagliari…»

Il sipario sul calciomercato invernale è calato con un’operazione rilevante in uscita per il Cagliari Calcio: la cessione a titolo definitivo di Sebastiano Luperto alla Cremonese. All’indomani dell’ufficialità, l’esperto difensore centrale ha affidato ai social un commiato carico di emozione e qualche sassolino nella scarpa, lasciando intendere come l’addio non sia stato pienamente volontario.

Attraverso un post su Instagram, l’ex giocatore dell’Empoli ha spiegato di aver dovuto accettare situazioni già definite dall’alto, sottolineando che un eventuale rifiuto avrebbe comportato il rischio concreto di finire ai margini del progetto tecnico degli Isolani. Nel ringraziare sentitamente i tifosi rossoblù per il sostegno incessante, il classe 1996 ha amaramente costatato come il sistema calcio corra spesso troppo veloce, finendo per calpestare il lato umano dei protagonisti. Ora per lui inizia la sfida con i Grigiorossi, che promette di affrontare con la consueta professionalità e cuore.

IL MESSAGGIO – «Nel calcio, come nella vita, ci sono momenti in cui ci si trova semplicemente a prendere atto di situazioni già definite e di percorsi che cambiano senza poter intervenire.

Si può sempre dire di no, è vero, ma con il rischio, se non la certezza di essere messo da parte e/o di non sentirsi più parte integrante di un progetto.

È la realtà dei fatti, e va accettata.

Ai tifosi del Cagliari voglio dire grazie. GRAZIE per l’affetto, il calore e il SOSTEGNO che mi avete dimostrato ogni giorno, dentro e fuori dal campo. Un legame che non dimenticherò MAI e che porterò sempre con me.

Ora si apre un nuovo capitolo. Lo affronterò come ho sempre fatto: con IMPEGNO totale, RISPETTO e CUORE. Darò tutto me stesso, ricominciando ancora una volta, con la voglia di dimostrare chi sono davvero.

Il calcio corre veloce e, troppo spesso, PASSA SOPRA LE PERSONE.

Alla fine restano i legami VERI, pochi ma profondi, e le emozioni vissute INSIEME».