Lutto nel mondo del calcio, si è spento Silvano Bini, ex presidente dell’Empoli: aveva 96 anni. L’omaggio del sindaco di Empoli: «Empolese doc»

Lutto nel mondo del calcio, si è spento Silvano Bini, ex presidente dell’Empoli. L’omaggio dal Sindaco della città toscana: «Un abbraccio grande grande»

È con grande tristezza che si annuncia la morte di Silvano Bini, storico presidente dell’Empoli Calcio, all’età di 96 anni. Un simbolo del club toscano, Bini ha ricoperto ruoli di grande importanza durante la sua lunga carriera, dal segretario alla direttore generale, fino a diventare il presidente che ha guidato l’Empoli con passione e dedizione.

Scopritore di grandi talenti

Silvano Bini è stato il fondatore e scopritore di numerosi talenti che hanno segnato la storia del calcio, non solo a livello locale ma anche nazionale. Tra i tanti giovani scoperti da Bini figurano Vincenzo Montella, Antonio Di Natale, Fabio Galante ed Eusebio Di Francesco, calciatori che hanno lasciato un’impronta indelebile nel calcio italiano.

Il ricordo del Sindaco di Empoli

Il Sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, ha voluto ricordare Bini con parole affettuose.

L’OMAGGIO – «Bini non è più con noi. Empolese doc, storico dirigente dell’Empoli calcio: nel ruolo di segretario, direttore generale e direttore sportivo ha contribuito a creare dal 1947 al 1996 le basi per la crescita della squadra, arrivando a ricoprire anche il massimo ruolo di Presidente. Silvano Bini è stato un empolese che ha lasciato il segno nello sport e nella società, che è cresciuta moltissimo, fino a confrontarsi con le big del calcio italiano. Un segno che rimarrà nei cuori di tutti. Oggi Empoli perde uno dei suoi saggi, un nonno speciale che gli voleva tanto bene. Silvano, che tu possa riposare in pace. Alla famiglia di Silvano un abbraccio grande grande».

