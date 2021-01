Un momento d’oro per Nicolò Barella: dopo il gol e l’assist contro la Juve, il classe 1997 è diventato papà per la terza volta

Un momento d’oro per Nicolò Barella. Dopo aver segnato il gol del 2-0 alla Juventus e offerto l’assist per il gol di Vidal, il centrocampista nerazzurro è diventato papà per la terza volta.

Su Instagram la moglie Federica Schievenin ha annunciato la nascita della piccola Matilde.