Maglia Inter 2020/2021: ufficializzata la prima casacca

Sarà ovviamente nera e azzurra, con strisce a zig zag, la prima maglia dell’Inter per la stagione 2020/2021. Ad ufficializzare la casacca home proprio il club nerazzurro sui social.

«La nostra città. Il nostro sogno. Il nostro futuro. Fatti per rompere le barriere» ha scritto il club su Twitter, mostrando quella che sarà la prima maglia per la nuova stagione.

👕 | MAGLIA

Our city. Our dream. Our future. Made to break barriers.#MadeOfMilano #Nike #FirstKit pic.twitter.com/QLjYC8jslY

— Inter (@Inter) June 30, 2020