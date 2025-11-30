Maignan-Inter, i nerazzurri vogliono fare un Calhanoglu bis! Cosa filtra sul portiere del Milan?

Maignan-Inter, il futuro del portiere agita il Milan: tra rinnovo bloccato, rivali dirette e insidie dall’estero. Il punto

Il destino di Mike Maignan continua a essere uno dei temi più caldi in casa Milan. Il portiere della nazionale francese, pilastro tecnico e simbolo del progetto rossonero, non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo e il dialogo con la dirigenza sembra essersi arenato. Una situazione di stallo che, col passare delle settimane, alimenta il timore di un possibile addio al termine della stagione. Da qui l’apertura a diversi scenari di mercato, con intrecci che potrebbero scuotere non solo il Milan, ma l’intera Serie A.

Tra le società più attente all’evolversi della vicenda c’è l’Inter. I nerazzurri, pur avendo trovato un equilibrio con Sommer, stanno valutando soluzioni di alto profilo per il futuro e vedono in Maignan il candidato ideale per garantire continuità e leadership tra i pali. Le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni hanno reso più concreto questo interesse, facendo emergere l’ipotesi di un clamoroso passaggio da una sponda di Milano all’altra.

Ma l’Inter non è sola. Come riportato da diverse fonti, anche la Juventus si è inserita nella corsa, pronta ad approfittare delle tensioni fra il portiere e il club rossonero. La Vecchia Signora osserva con attenzione, consapevole che un’occasione del genere potrebbe rivelarsi decisiva per il proprio progetto di rifondazione.

Le insidie però non si esauriscono in Italia. Dalla Premier League arrivano segnali concreti: diversi club inglesi, forti di budget importanti, considerano Maignan uno dei profili più affidabili e completi sul mercato europeo. Le offerte dall’estero rappresentano forse il pericolo più grande per il Milan, perché possono garantire ingaggi elevati e una vetrina di primissimo livello.

In questo contesto sempre più incerto, il futuro di Maignan resta un rebus. E l’ombra dell’Inter continua a essere una delle più ingombranti.

