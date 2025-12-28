Maignan Milan, tutto pronto tranne il via libera: ecco cosa frena l’accordo

Maignan Milan, accordo vicino ma non chiuso con il portiere rossonero: il dettaglio che blocca tutto, gli aggiornamenti

Il futuro della porta rossonera rimane avvolto nell’incertezza. Da una parte il Milan ha iniziato a muoversi con decisione, dall’altra le ultime informazioni riportate da Matteo Moretto mettono in luce il vero nodo della trattativa: la volontà di Mike Maignan. L’offerta economica è stata formalizzata, ma il “sì” del portiere francese è tutt’altro che garantito.

Rinnovo Maignan: tra proposta e attesa

Il club ha definito una linea chiara, mettendo sul piatto un contratto da top player valido fino al 2028 o 2029. Eppure, come sottolinea Moretto, non ci sono segnali che facciano pensare a un accordo imminente. Il punto critico non è più solo economico — il Milan è disposto a spingersi fino a circa 7 milioni tra parte fissa e bonus — ma riguarda soprattutto le ambizioni e le prospettive personali del giocatore.

Una situazione immobile

“Al momento non abbiamo elementi nuovi”, ribadisce Moretto. Un messaggio che lascia intendere come Maignan stia valutando con grande attenzione il progetto tecnico di Massimiliano Allegri e le reali garanzie di competitività in vista del 2026.

I top club osservano

Il silenzio del francese alimenta le speranze di colossi come Bayern Monaco e Manchester City, pronti a inserirsi qualora il rinnovo non arrivasse entro fine stagione.

2026: l’anno delle scelte

La permanenza di Maignan è considerata strategica anche per attrarre altri grandi nomi. Il Milan del 2026, che punta a profili come Dušan Vlahović, ha bisogno di un leader assoluto tra i pali. Senza il rinnovo di “Magic Mike”, la società potrebbe essere costretta a valutare una cessione dolorosa già in estate, per evitare il rischio di perderlo a parametro zero.

