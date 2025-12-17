Maignan addio al Milan! Il portiere rompe il silenzio su quelle che sono state le voci nei suoi confronti

Maignan e il Milan: il portiere parla del suo futuro. La situazione attuale della squadra rossonera

Mike Maignan, portiere del Milan, rompe il silenzio sul proprio futuro e mette chiarezza sulle voci che lo accostano all’Inter. Negli ultimi giorni, diverse indiscrezioni di calciomercato avevano alimentato discussioni sulla possibile partenza del numero uno rossonero, in scadenza di contratto, e sul suo eventuale trasferimento in nerazzurro. A fare chiarezza ci ha pensato lo stesso portiere durante la conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan.

Riguardo al proprio futuro, Maignan ha dichiarato: «Credo che la cosa più importante sia quello che possa fare ogni giorno. So che il mio futuro fa parlare molto ma questa non è una cosa che mi disturba. Io devo fare sempre il massimo ma non è il momento di parlare del mio futuro. Ora dobbiamo concentrarci sulla gara di domani e cercare di raggiungere la finale». Parole chiare che sottolineano la professionalità del portiere e la sua concentrazione sugli obiettivi immediati del Milan, piuttosto che sulle speculazioni di mercato.

Maignan ha poi parlato della voglia della squadra di confermarsi dopo il successo dello scorso anno: «Dobbiamo dare il massimo per bissare il successo dello scorso anno. È stato bello ma come ho detto ormai è il passato». Il portiere dimostra così di avere piena consapevolezza dell’importanza di rimanere concentrato sul presente, senza farsi distrarre dalle voci di mercato.

Il suo contratto in scadenza resta un tema caldo per il Milan, ma per il momento Maignan preferisce mantenere il focus sulle competizioni in corso. La dirigenza rossonera, dal canto suo, dovrà affrontare la questione nei prossimi mesi, valutando se rinnovare con il portiere francese o considerare alternative in vista della prossima stagione.

In ogni caso, l’atteggiamento professionale di Maignan, unito alle prestazioni di livello, conferma il suo ruolo di leader tra i pali del Milan, pronto a guidare la squadra verso nuovi successi, senza farsi condizionare dalle speculazioni sul suo futuro.

