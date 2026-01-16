Maignan Milan, ormai ci siamo per il rinnovo! C’è una cosa che ha convinto il portiere a restare: i dettagli dell’accordo in dirittura d’arrivo

Una ventata di ottimismo spazza via le nubi sopra Milanello: il futuro della porta rossonera ha tinte forti e definite. Le ultime indiscrezioni rilanciate dall’esperto di mercato Fabrizio Romano confermano che la lunga telenovela per il rinnovo di Mike Maignan è giunta ai titoli di coda, con un esito che farà felici i tifosi del Diavolo. Dopo mesi di trattative serrate, stalli preoccupanti e voci insistenti che volevano l’estremo difensore della nazionale francese nel mirino dei top club di Premier League, la fumata bianca è ormai imminente.

L’accordo economico raggiunto tra la dirigenza e l’entourage del portiere sancisce lo status di “Magic Mike” come pilastro intoccabile del progetto. Le cifre sono da top player assoluto e lo pongono in cima alla piramide salariale del club, allo stesso livello del fuoriclasse portoghese Rafael Leao. L’intesa prevede una parte fissa di 5 milioni di euro netti a stagione, a cui si sommeranno 2 milioni di bonus agevolmente raggiungibili, legati sia alle presenze individuali che agli obiettivi di squadra, come la qualificazione in Champions League. Una mossa strategica che blinda il classe ’95 con un contratto a lunghissima scadenza: la nuova firma legherà Maignan ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2031, trasformandolo di fatto in una bandiera della società di via Aldo Rossi.

Resta da sciogliere soltanto l’ultimo nodo, quello relativo alle commissioni per gli agenti. Sebbene la richiesta iniziale sia stata definita importante, filtra grande positività per una risoluzione rapida che porti all’annuncio ufficiale nelle prossime settimane. A fare la differenza, oltre all’adeguamento economico, è stata la centralità tecnica garantita da Massimiliano Allegri e dal direttore sportivo Igli Tare. Il tecnico livornese considera Maignan non solo un portiere, ma un regista aggiunto e un leader carismatico imprescindibile. Una fiducia che ha convinto il numero 16 a respingere le lusinghe del Chelsea e, retroscena ancor più significativo, una mostruosa offerta a doppia cifra pervenuta da una rivale diretta nel campionato italiano.

