Como Milan, Allegri nel post gara: «Ci ha tenuto in piedi Maignan. Poi nel secondo tempo è stata un’altra partita»

Como Milan, Allegri svela nel post gara: «Leao? Voleva tirare lui è un rigorista come Nkunku, ma in quel momento mi sono sentito di fare così»

Massimiliano Allegri, al termine di Como‑Milan, recupero della sedicesima giornata di Serie A, ha analizzato la prestazione dei rossoneri intervenendo ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

LA PARTITA – «All’inizio avevamo qualche linea di passaggio buona poi in svantaggio ci siamo disuniti e abbiamo rischiato su qualche ripartenza e qualche inserimento. Ci ha tenuto in piedi Maignan. Poi ci siamo messi a 3 davanti e una volta tornati in parità ho preferito ricambiare».

LA POSIZIONE DI LEAO SUL GOL – «Per dare più respiro volevo metterlo più vicino a Nkunku in fase di non possesso e allargarlo in fase di possesso. Ha fatto un aggancio e una giocata meravigliosa».

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

LEAO E IL RIGORE – «Voleva tirare lui è un rigorista come Nkunku, ma in quel momento mi sono sentito di far tirare Nkunku. Poi ho visto mezza tribuna che esultava e pensavo avesse sbagliato (ride, n.d.r)».

MAIGNAN DECISIVO – «Maignan ci ha tenuto in piedi per non andare sotto 2-0, siamo stati fortunati a pareggiare su rigore, poi nel secondo tempo è stata un’altra partita».

LEGGI LE PAROLE COMPLETE DI ALLEGRI SU MILANNEWS24