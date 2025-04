Makelele: «Mourinho? Padre e dittatore. Pallone d’Oro a Rodri? Finalmente un riconoscimento…»

L’ex centrocampista del Chelsea e del Real Madrid Claude Makelele, ha rilasciato una intervista a Nedum Onuoha, opinionista della BBC Sport.

Nel corso della stessa il francese ha commentato il pallone d’oro di a Rodri: «Finalmente, finalmente un riconoscimento. Quella posizione è molto importante nel calcio. Non i numeri 10, non le ali, non il centravanti: i giocatori in quella posizione sono la chiave del calcio».

Ma è anche intervenuto in riferimento di José Mourinho: «Era come un padre dal carattere forte, ma anche come un dittatore. Credo che avesse bisogno di essere così perché aveva giovani talenti al Chelsea che avevano bisogno di] disciplina. Mourinho si rese conto che poteva ottenere molto dal gruppo. Sapeva che avrebbe portato al successo la squadra perché ne vedeva il carattere».