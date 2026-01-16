Malen Roma, adesso è ufficiale: ecco l’attaccante per Gasperini! Il comunicato del club giallorosso con tutti i dettagli

La Roma cala il bis e accende l’entusiasmo della piazza con un colpo di caratura internazionale. Il club capitolino ha comunicato ufficialmente l’acquisto di Donyell Malen, che diventa il secondo innesto di lusso di questa sessione invernale. L’attaccante olandese, esterno offensivo dotato di grande esplosività e fiuto del gol, arriva dall’Aston Villa con la formula del prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Un dettaglio cruciale dell’accordo svelato riguarda le condizioni per la futura permanenza: il riscatto non scatterà in base al numero di presenze accumulate dal giocatore, ma sarà vincolato esclusivamente alla qualificazione dei Giallorossi a una competizione europea al termine della stagione.

Un’operazione lampo che testimonia la volontà della società di alzare il livello qualitativo della rosa. La dirigenza della Magica ha infatti superato la forte concorrenza dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone, che aveva sondato il terreno per il ventiseienne nelle scorse settimane. Malen sbarca in Serie A portando in dote un bagaglio di esperienza notevole, avendo già calcato da protagonista i campi di Eredivisie, Bundesliga e Premier League. Già arrivato nella Capitale nei giorni scorsi, il giocatore è pronto a integrarsi subito negli schemi tattici per garantire quella profondità e imprevedibilità necessarie per il rush finale.

IL COMUNICATO – «L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Donyell Malen dall’Aston Villa. L’operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto.

L’attaccante, classe 1999, ha vestito le maglie di PSV Eindhoven, Borussia Dortmund e Aston Villa. Con questi club ha totalizzato 294 presenze e 104 gol in tutte le competizioni.

Nazionale olandese, con gli orange conta 49 partite e 13 reti comprese le partecipazioni agli Europei del 2021 e del 2024. In quest’ultima occasione, il suo apporto è determinante nell’ottavo di finale contro la Romania, vinto dall’Olanda per 3-0 grazie ad una sua doppietta.

Ha scelto la maglia numero 14.

Benvenuto a Roma, Donyell!».