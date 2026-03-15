Malore Banda, l’attaccante è stato dimesso dall’ospedale: il comunicato del Lecce e gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute

Arrivano notizie rassicuranti in casa Lecce dopo il grande spavento vissuto nel finale della sfida contro il Napoli. Lameck Banda, esterno offensivo zambiano dei salentini, aveva lasciato il campo in ambulanza negli ultimi minuti della gara del Maradona dopo un malore che aveva immediatamente fatto temere il peggio. Già nella serata successiva alla partita il club giallorosso aveva spiegato che il problema era nato in seguito a un contrasto di gioco e che il calciatore aveva ripreso conoscenza senza ulteriori complicazioni immediate. Nella mattinata di oggi, domenica 15 marzo, è arrivato poi l’aggiornamento più atteso: il Lecce ha infatti comunicato che il giocatore è stato dimesso dall’ospedale Cardarelli di Napoli, dopo una serie di controlli medici che hanno dato esito negativo.

I momenti di apprensione al Maradona e l’intervento dei soccorsi

L’episodio aveva generato momenti di forte tensione sia in campo sia sugli spalti. Banda si era accasciato improvvisamente sul terreno di gioco lamentando un forte dolore al petto, richiamando subito l’attenzione generale. Tra i primi ad accorgersi della gravità della situazione ci sono stati anche Antonio Conte, allenatore del Napoli, e Matteo Politano, esterno offensivo azzurro, che hanno immediatamente sollecitato l’intervento dei sanitari. Per alcuni istanti il clima allo stadio è stato di assoluto silenzio e preoccupazione, fino a quando il calciatore del Lecce è stato soccorso, caricato in barella e accompagnato verso l’ambulanza a bordo campo. Da lì è poi stato trasferito in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. La priorità, in quei momenti, era naturalmente capire se il malore potesse nascondere qualcosa di più serio.

Accertamenti negativi e rientro a casa per l’esterno giallorosso

Fortunatamente, con il passare delle ore il quadro si è chiarito in senso positivo. Come ha fatto sapere il Lecce nel nuovo aggiornamento diffuso oggi, tutti gli esami eseguiti sul giocatore hanno escluso conseguenze gravi, permettendo così le dimissioni già nella mattinata successiva. Per Eusebio Di Francesco, allenatore dei pugliesi, e per tutto l’ambiente salentino si tratta della notizia più importante, ben oltre il risultato maturato in campo contro il Napoli. Adesso Banda potrà tornare a casa e cominciare il percorso necessario per ristabilirsi completamente, mentre il Lecce si gode almeno un sollievo dopo una serata che aveva fatto scattare un allarme pesantissimo. Il peggio, per fortuna, è stato evitato.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

IL COMUNICATO – «Il calciatore Lameck Banda è stato dimesso questa mattina dall’ospedale Cardarelli dopo una serie di accertamenti che hanno dato esito negativo».