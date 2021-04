Manchester City, accelerata per il baby fenomeno Kayky

Il Manchester City ha messo sul piatto una cifra monstre per il baby prodigio non ancora maggiorenne

Come riporta Tuttomercatoweb il Manchester City ha messo sul piatto 10 milioni di euro più 7/8 di bonus per portare in Inghilterra il giovane talento Kayky Chagas.

La promessa del calcio brasiliano classe 2003 sbarcherà alla corte di Pep Guardiola nel giugno del 2022 e nel frattempo rimarrà a fare esperienza nel suo attuale club, il Fluminense. Molti sostenitori in patria lo definiscono già come l’erede di Neymar.