Manchester City, si riapre la lotta al titolo: 0-3 pesantissimo al Chelsea e distanza ridotta dall’Arsenal

Il Manchester City rimette tutto in discussione nella corsa al titolo: 0-3 a Stamford Bridge e Premier di nuovo apertissima

La corsa al titolo in Premier League resta una questione tra Arsenal e Manchester City, con un finale che potrebbe riservare scenari clamorosi. La sconfitta dei Gunners per 1-2 contro il Bournemouth ha riaperto tutto, permettendo ai Citizens di accorciare grazie allo 0-3 inflitto al Chelsea a Stamford Bridge. Il distacco ora è di sei punti, ma con una partita in meno per la squadra di Guardiola, che torna così pienamente in corsa.

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Il City ha di fatto il destino nelle proprie mani: vincendo il recupero e lo scontro diretto del prossimo weekend — da giocare all’Etihad e senza impegni europei in mezzo, a differenza dell’Arsenal atteso dal ritorno di Champions contro lo Sporting CP — potrebbe concretizzarsi un arrivo a pari punti. In quel caso, come da regolamento della Premier League, il titolo verrebbe assegnato in base alla differenza reti: al momento Arsenal a +38, City a +35. Ogni gol, segnato o subito, può pesare in modo decisivo nella volata finale.

Il calendario aggiunge ulteriore tensione. L’Arsenal, oltre allo scontro diretto, affronterà cinque squadre della parte destra della classifica e avrà almeno un’altra gara di Champions, fino a un massimo di quattro in caso di percorso fino alla finale. Il Manchester City, invece, attende la data del recupero contro il Crystal Palace e dovrà anche giocare la semifinale di FA Cup contro il Southampton il 25 aprile, con la possibilità di una finale a fine stagione. Una corsa a due che promette scintille fino all’ultimo minuto.