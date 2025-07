Manchester City, Guardiola ha un problema grosso e non è l'eliminazione al Mondiale per Club - Calcio News 24

Il grande problema di Guardiola nonostante l’eliminazione al Mondiale per Club. Cosa bolle in pentola dopo la competizione?

C’è un nuovo infortunio che condizionerà il futuro City, abbiamo un problema. E non è solo avere perso incredibilmente ai supplementari con l’Al-Hilal. A bruciare, certo, in primis, è non essere approdati ai quarti di finale, dove il tabellone era anche favorevole, visto il passaggio del Fluminense. E le premesse per andare avanti c’erano tutte, considerando la leadership nel girone e il 5-2 più che convincente sulla Juventus.

Nella notte della più cocente umiliazione, quella che sancisce una stagione con zero titoli, per il Manchester City arriva la beffa più atroce. L’eliminazione per 4-3 contro l’Al-Hilal al Mondiale per Club non è solo una sconfitta sportiva, ma porta con sé un nuovo, pesantissimo infortunio per Rodri, il faro del centrocampo di Pep Guardiola.

L’immagine simbolo della serata è la sua doppia sostituzione: entrato al 53′ per cercare di cambiare la partita, è stato costretto a uscire di nuovo durante i tempi supplementari, un segnale inequivocabile di un problema serio.

A confermarlo è stato lo stesso Guardiola, che nel dopogara ha messo da parte l’analisi della sconfitta per concentrarsi sul suo giocatore. «Dobbiamo valutare Rodri, si è lamentato della sua situazione, ma abbiamo bisogno di tempo», ha dichiarato il tecnico, visibilmente preoccupato. Queste parole pesano come un macigno, perché arrivano al termine di un calvario per il centrocampista spagnolo. Come riporta la stampa inglese, questo è un «nuovo colpo» che si aggiunge alla rottura del legamento crociato del ginocchio che gli ha fatto saltare quasi per intero la passata stagione.

Questo ennesimo stop fisico non è solo un dramma personale, ma il colpo di grazia per un City che chiude un’annata disastrosa. Mentre Guardiola ammette che la sua squadra è stata punita «nelle transizioni», il vero problema è il futuro. Perdere di nuovo il proprio perno, l’uomo che garantisce equilibrio e qualità, dopo un recupero così lungo e faticoso, getta un’ombra pesantissima sulla programmazione della prossima stagione. L’umiliazione di Orlando potrebbe avere conseguenze ben più durature del risultato sportivo.