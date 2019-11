Manchester City: De Bruyne e la capacità di generare occasioni

Oggi Kevin De Bruyne è forse il rifinitore migliore al mondo. Si tratta del principale generatore di occasioni del Manchester City

Guardiola ha svoltato la carriera di Kevin De Bruyne. Nel ruolo di mezzala, il belga si è affermato come uno dei principali generatori di occasioni di tutta europa. In questo inizio di stagione del Manchester City, De Bruyne ha già effettuato l’enorme cifra di 9 assist in Premier.

La sua grande capacità in fase di rifinitura la si vede dai calci piazzati. Dopo Lucas Digne, De Bruyne è il giocatore che effettua più passaggi chiave da corner. Per 11 volte una sua battuta da calcio d’angolo ha portato al tiro di un compagno. Insomma, De Bruyne è incredibilmente completo.