Pep Guardiola parla del Kun Aguero, alle prese ancora con una condizione non ottimale. Ecco le parole del tecnico – VIDEO

Pep Guardiola ha parlato del Kun Aguero in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

«Non è ancora al meglio della condizione, non dimentichiamo quanto sia stato fuori e che appena rientrato si è fatto male di nuovo. Ha bisogno di trovare la condizione migliore, le qualità per fare gol le ha sempre avute e sempre le avrà. E’ un ragazzo che merita di avere una conversazione onesta con il club per capire quale sia la migliore soluzione per entrambi»