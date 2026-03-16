Manchester City, Guardiola sul banco degli imputati: in Inghilterra non gli perdonano la gestione di…Cherki! La verità su quanto accaduto

Manchester City, Guardiola è finito al centro delle critiche in Inghilterra per quanto riguarda la gestione Cherki. Tutti i dettagli

Il miglior allenatore del mondo è finito sul banco degli imputati. La pesante sconfitta per 3-0 subita dal Manchester City in Champions League contro un Real Madrid rimaneggiato ha scatenato la stampa inglese contro le scelte tattiche di Pep Guardiola. A far discutere è soprattutto l’esclusione dai titolari di Rayan Cherki, talento prelevato in estate dal Lione, a vantaggio di profili come Savinho o Semenyo. Alla vigilia del decisivo ritorno all’Etihad Stadium, il caso del trequartista francese infiamma l’Inghilterra.

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L’OSSESSIONE PER L’EQUILIBRIO

Il tecnico catalano, accusato di complicarsi inutilmente la vita nei momenti chiave, ha risposto alle critiche difendendo le sue scelte. Sulla gestione di Cherki, relegato in panchina nelle ultime tre uscite, Pep è stato categorico: «È una questione di equilibrio. Con Erling, Cherki e Jeremy Doku in campo siamo sbilanciati. Abbiamo bisogno di stabilità. Adoro giocare con Rayan, il suo impatto è incredibile, ma non ha la stessa velocità di Antoine Semenyo o Nico O’Reilly quando attacca l’area. Cerco il modo migliore per garantire costanza alla squadra».

I NUMERI DELL’EX LIONE

Eppure, i numeri del ventiduenne parlano chiaro: 9 gol e 10 assist in 39 presenze stagionali. Abbastanza per spingere tabloid come il Daily Mail a invocare a gran voce il suo impiego dal primo minuto. «Pep Guardiola deve mettere fine al suo strano utilizzo di Rayan Cherki. Ha un impatto devastante negli spazi pericolosi attorno ad Haaland. Il talento del francese è innegabile e il momento è ideale per lanciarlo», ha tuonato il quotidiano britannico, sottolineando come la manovra offensiva dei Citizens cambi radicalmente volto con lui in campo.

LA SCOSSA CONTRO GLI HAMMERS

La dimostrazione pratica è arrivata nel weekend contro il West Ham. Entrato al 60′, Cherki ha letteralmente acceso la luce, servendo subito un pallone d’oro ad Haaland e sfiorando il gol. Il diretto interessato, intanto, non fa polemiche e a France Football ha spiegato il suo legame con il mister: «Forse è più duro degli altri allenatori, ma ama tutti i giocatori. Abbiamo un buon rapporto, ridiamo e parliamo spesso. È duro con me, ma lo sono anch’io con lui, ed è importante». Basterà questo per convincere Guardiola a schierarlo titolare contro il Real Madrid? Tutta l’Inghilterra se lo augura.