Manchester City, Guardiola cuore d’oro: ecco il gesto ai 114 tifosi in trasferta a Donetsk

Guardiola ha ringraziato i 114 tifosi del City che hanno seguito la squadra a Donetsk, offrendo loro anche i biglietti per il match di ritorno

Pep Guardiola dal cuore d’oro. Il tecnico del Manchester City ha scritto personalmente ai 114 tifosi che hanno seguito il club nella complicata (per motivi logistici) trasferta di Donetsk, inviando una lettera a ognuno dei sostenitori Citizens presenti nella lontana città ucraina, offrendo loro anche il biglietto per il match di ritorno in casa dopo averli ringraziati per il supporto.

«Avere il vostro supporto in queste partite per noi significa tanto, come ho sempre detto non siamo niente senza i nostri tifosi. Come segno di ringraziamento vogliamo invitarvi al match di ritorno contro lo Shakhtar Donetsk in programma il 26 novembre 2019. Da parte dei giocatori e dello staff, grazie ancora per il vostro incredibile supporto»