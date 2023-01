Manchester City, Guardiola: «Non mi importa se non vinceremo la Carabao Cup o la Premier, ci proveremo»

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato al termine del match perso contro il Manchester United

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato a BT Sports.

PAROLE – «Non mi importa se non vinceremo la Carabao Cup o la Premier, ci proveremo. Non mi interessa, quando giochiamo come stiamo giocando. Parliamo di una situazione simile agli anni scorsi in cui ero qui».