Manchester City, De Buyne: l’esito degli esami dopo lo sfortunato scontro

Kevin De Bruyne ha tranquillizato i tifosi dei Citizens con un Tweet pubblicato sul suo profilo nel corso della giornata di oggi.

Il giocatore è stato vittima di un violento scontro nel corso della finale di Champions League di ieri sera ed è stato costretto ad uscire: per lui una doppia frattura che lo terrà lontano dai campi per qualche settimana.

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back

— Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) May 30, 2021