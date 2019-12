Manchester City: le difficoltà di Guardiola senza palla

Il Manchester City di Guardiola ha giocato una pessima partita senza palla nel derby. Tante difficoltà in fase difensiva

Se molti passi falsi del Manchester City in Premier erano stati sfortunati, la sconfitta nel derby dà qualche preoccupazione in più a Guardiola. Da tempo i Citizens non soffrivano così tanto senza palla. Le transizioni difensive (forse l’aspetto migliore del calcio di Guardiola) sono state un grosso problema.

Ogni volta che il Manchester United recuperava palla si creavano i presupposti per occasioni da gol (infatti le reti dei Red Devils sono arrivate da ripartenze). In generali, pessimi tempi del pressing, come nella slide sopra. Lo United serve Mc Tominay con troppa facilità, il mediano ha tempo e spazio per avanzare e servire Lingard ai fianchi del centrocampo avversario.