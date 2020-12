Manchester United, Bruno Fernandes eguaglia CR7: il dato

Bruno Fernandes continua a stupire anche con la maglia del Manchester United: con la rete di oggi eguaglia Cristiano Ronaldo

Il Manchester United impatta in casa del Leicester: 2-2 tra le due squadre con il gol del solito Bruno Fernandes. Il centrocampista portoghese, con un passato in Italia tra Novara, Sampdoria e Udinese, è a quota 10 gol in questa Premier League.

Dato che lo avvicina a Cristiano Ronaldo: è il primo portoghese, dopo CR7 a riuscirci. Una continua crescita per il centrocampista.