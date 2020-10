Manchester United, in caso di esonero di Solskjaer è pronto Pochettino

Mauricio Pochettino potrebbe diventare il nuovo allenatore del Manchester United: contatti con l’argentino in caso di esonero di Solskjaer

Dopo l’umiliazione subita contro il Tottenham, il Manchester United starebbe pensando seriamente di cambiare il proprio allenatore. Il futuro di Ole Gunnar Solskjaer è appeso a un filo.

Secondo il Sun sulla panchina dei Red Devils potrebbe arrivare proprio l’ex tecnico degli Spurs Mauricio Pochettino. Sono già iniziati i contatti, ma per il momento l’allenatore norvegese non verrà sostituito. L’argentino, però, è in attesa di una chiamata.