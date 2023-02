Manchester United, Martinez: «Vi racconto il momento in cui quest’anno c’è stata la svolta»

Lisandro Martinez, difensore del Manchester United, ha raccontato il momento in cui nei Red Devils c’è stata la svolta nella stagione

Lisandro Martinez, difensore del Manchester United, ha raccontato a Telegraph il momento in cui nei Red Devils c’è stata la svolta nella stagione.

PAROLE – «E’ stato sicuramente un inizio complicato, per le sconfitte e l’atteggiamento in campo. Poi ci siamo parlati nello spogliatoio, abbiamo detto tutto ciò che dovevamo. E abbiamo guardato lo stemma che portavamo sul petto, dicendoci ‘Ragazzi, non è possibile, dobbiamo cambiare’. E così è cambiato tutto, c’è stata più energia, anche in allenamento. Ora abbiamo un altro spirito».