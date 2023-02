Peter Schmeichel, portiere del Manchester United, scomoda il paragone tra Ten Hag e Sir Alex Ferguson

Peter Schmeichel, ex portiere del Manchester United, ha parlato dei Red Devils alla BBC Sport.

LE PAROLE – «Ten Hag in certe situazioni mi è sembrato come Sir Alex Ferguson. Molte volte guardo il Manchester United e penso che è arrivato finalmente l’uomo giusto in panchina».