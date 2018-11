Manchester United, Mourinho show in conferenza – VIDEO

Mourinho show: l’allenatore del Manchester United, incalzato da un giornalista sul pareggio col Crystal Palace, non la prende bene…

Il Manchester United sarà impegnato questa sera in Champions League contro lo Young Boys, e i Red Devils dovranno riscattare l’opaco 0-0 maturato in campionato nella sfida interna con il Crystal Palace. Il momento è particolarmente critico per i rossoneri, e all’ennesima domanda del giornalista sulla mancata vittoria in Premier anziché sul prossimo match, il tecnico José Mourinho non l’ha presa bene e ha reagito a modo suo in conferenza stampa.

«Fanno solo domande su sabato, – ha detto sorridendo, rivolgendosi a un giornalista presente in sala – so che puoi chiedere ai tuoi colleghi la squadra per domani e ti danno la fomrazione». Il solito Mourinho, insomma, che cerca ogni modo per provare a invertire il trend di una stagione difficile per il Manchester United e allontanare le critiche dalla sua squadra.

