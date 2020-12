Manchester United PSG, i convocati di Tuchel: ancora out Icardi

Thomas Tuchel ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro il Manchester United

Thomas Tuchel, allenatore del PSG, in vista dell’importante partita di Champions League in casa del Manchester United ha diramato la lista dei convocati. Ancora out Mauro Icardi, alle prese con un infortunio.

Non partiranno per l’Inghilterra anche Julian Draxler, Pablo Sarabia e Juan Bernat.