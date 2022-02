ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Manchester United, Rangnick chiarisce: «Maguire è e resterà capitano. L’atmosfera nello spogliatoio è migliorata molto»

L’allenatore del Manchester United Ralf Rangnick ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della sfida con il Leeds United di Bielsa. Il tecnico tedesco ha fatto il punto circa la polemica interna legata alla fascia di capitano. Ecco le sue dichiarazioni.

INDISPONIBILI – «Cavani non sarà disponibile perché ha ancora dei problemi all’inguine e allo stomaco. Lo stesso vale per Heaton. A parte loro sono tutti disponibili. Matic è tornato ad allenarsi col gruppo e stava bene. Potrebbe essere disponibile già domani, altrimenti di sicuro per le prossime due sfide».

LEEDS – «Il Leeds sta giocando in modo molto speciale. Stanno giocando un calcio di transizione molto veloce quando hanno la palla».

FASCIA DI CAPITANO E CLIMA IN SPOGLIATOIO – «Sono assolutamente sciocchezze. Non ho mai parlato con i giocatori del capitano. Non è mai stato un problema per me. Harry è il nostro capitano e resterà il nostro capitano anche in futuro. Non sono affatto frustrato perché so che non è vero, quello che è stato scritto è falso. È vero che in squadra c’era chi non era soddisfatto alla fine del mercato ma l’atmosfera nello spogliatoio è molto migliorato nelle ultime settimane. Si tratta di giocare al meglio delle nostre possibilità, mostrare unione in campo».

SULL’IMPORTANZA DEL MATCH – «Non lo sapevo fino a una settimana fa, poi uno dei miei colleghi mi ha spiegato l’importanza della gara. Ho disputato un bel po’ di derby in Germania, la nostra squadra ha tanta esperienza. So che è la prima volta dopo tanto tempo che giocheremo davanti al pubblico di Elland Road, non vediamo l’ora».