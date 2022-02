Manchester United, lo spogliatoio è diviso: Ronaldo vuole togliere la fascia a Maguire

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dissidi interni nel Manchester United: Cristiano Ronaldo spinto dall’allenatore vorrebbe soffiare la fascia da capitano a Maguire

Tempi difficili in casa Manchester United, tra risultati che faticano ad arrivare e una squadra che none sembra proprio essere compatta.

I dissidi interni nello spogliatoio dei Red Devils non finisco perché, secondo quanto riportato da The Mirror, Cristiano Ronaldo vorrebbe far sua la fascia da capitano che ora è sul braccio di Maguire.