Manchester United, Rangnick: «Prima il nuovo allenatore, poi gli acquisti»

Ralf Rangnick, attuale allenatore del Manchester United, in una intervista a Sky Sports Uk ha parlato del futuro mercato dei Red Devils.

NUOVO ALLENATORE – «Ovviamente è importante sapere chi sarà il nuovo manager per avviare il processo di reclutamento. Trovare i migliori giocatori possibili ha senso solo se sai chi sarà l’allenatore e come vuole giocare. Non basta portare tre o quattro nuovi giocatori. Ne saranno acquistati di più, tenendo presente quanti giocatori non ci saranno più».

ACQUISTI – «Potrebbero esserci un paio di giocatori indipendenti dallo stile di calcio o dal nuovo allenatore che potrebbero essere di interesse per un club come il Manchester United. Ho già nominato quei giocatori alla dirigenza».