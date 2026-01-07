Manchester United, doppio rientro per il Burnley: riecco Maguire e Bruno Fernandes! Le ultime dall’infermeria dei Red Devils

Sorrisi e sollievo in casa Manchester United. In vista dell’imminente sfida di Premier League contro il Burnley, l’infermeria dei Red Devils si svuota, restituendo al campo due pedine fondamentali per l’equilibrio della squadra. Secondo le indiscrezioni rilanciate dall’esperto Fabrizio Romano, Harry Maguire è pronto a tornare finalmente a disposizione. Il roccioso difensore centrale inglese, reduce da un lungo e fastidioso infortunio che lo ha tenuto ai box per diverso tempo, è stato avvistato presso l’hotel del ritiro della squadra, segnale inequivocabile della sua convocazione.

Ma le buone notizie non finiscono qui per la formazione di Old Trafford. Oltre all’ex Leicester, rientra a pieno regime anche Bruno Fernandes. Il fantasista portoghese, capitano e faro tecnico della manovra, ha smaltito i problemi fisici ed è nuovamente arruolabile. Un doppio rientro cruciale che permette allo staff tecnico di affrontare l’insidiosa gara contro i Clarets con rinnovato ottimismo e maggiori alternative di qualità sia in fase difensiva che in quella di impostazione.