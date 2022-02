Manchester United, Ronaldo saluta? «Voglio più di questo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dubbi sul futuro di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Le parole dell’attaccante portoghese sul suo possibile futuro

Ai microfoni di DAZN, Cristiano Ronaldo ha così parlato della sua permanenza al Manchester United.

LE PAROLE – «Difficile dire che non voglio di più di questo, perché se posso andare in un club che mi dà la possibilità di vincere più cose, perché no? So che non mi restano molti anni ancora da giocare, quattro o cinque in più, vedremo. So che voglio vincere più cose».