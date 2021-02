Il Manchester United si prepara per la prossima sessione di calciomercato e avrebbe già scelto l’ex Milan come possibile erede di Cavani

Il Manchester United guarda avanti e deve sondare il terreno in caso di mancato rinnovo di Edinson Cavani: l’attaccante uruguaiano potrebbe dire addio in estate e i Red Devils hanno già il nome del sostituto.

Come riportato dal The Sun, il nome forte sarebbe quello di Andrè Silva, ex Milan ed ora protagonista con la maglia dell’Eintracht Francoforte.