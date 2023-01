Manchester United, stagione finita per van de Beek. Ten Hag: «Tornerà per il prossimo pre-campionato»

Donny van de Beek, centrocampista del Manchester United, ha rimediato un infortunio che lo terrà fuori fino al termine della stagione

Lo ha annunciato il tecnico Ten Hag in conferenza stampa: «Tornerà per il prossimo pre-campionato. Sarà indisponibile fino al termine della stagione. I pensieri sono tutti per lui, è terribile. Per fortuna sul lungo periodo il suo ginocchio sarà ristabilito».