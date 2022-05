Mancini: «Mondiale? La vivo ancora male. Ma dobbiamo ripartire». Le parole del ct della Nazionale

Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha parlato a Corviale, nella periferia di Roma. Queste le risposte alle domande dei ragazzini del del Miracoli Fc.

RAZZISMO – «Spero che i ragazzi di oggi siano migliori di noi, il mondo purtroppo è fatto anche di persone non molto intelligenti, bisogna essere forti e iniziare a trasmettere i giusti valori sin dai primi anni di scuola».

MANCATO MONDIALE – «Male male… Ma nello sport c’è anche questo, fai tutto bene e perdi. Io ancora sto sopportando la cosa molto male, ma dobbiamo ripartire. Lo sport è fatto di vittorie e sconfitte, ricordatevelo».

ALLENARE L’ITALIA – «Allenare la Nazionale del proprio paese è particolarmente bello, riuscire a vincere è ancora più bello e io ho avuto questa fortuna».

SERIE A – «Il fatto che il campionato sia ancora in bilico è bello. E’ difficile azzardare sulla vincente, difficilissimo. E’ un campionato bello e anche la partita di ieri e’ stata divertente».

ROMA – «Che la Roma sia andata in finale nella Conference League e’ importante per l’Italia, per Roma e per i nostri ragazzi che si giocano una finale europea».