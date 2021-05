Mancini ammonito in Sampdoria Roma: diffidato, salta il Crotone

Gianluca Mancini è stato ammonito nel corso della gara contro la Sampdoria: il difensore della Roma era diffidato e salterà il Crotone

Paulo Fonseca dovrà rinunciare a Gianluca Mancini nella gara contro il Crotone. Il difensore giallorosso, infatti, è stato ammonito nel corso della gara contro la Sampdoria.

Ammonizione pesante per Mancini che era nell’elenco dei diffidati: il difensore dunque non ci sarà nella gara contro il Crotone, partita che assume contorni diversi dopo la retrocessione automatica dei calabresi e il momento no della Roma.