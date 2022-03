Frecciata Mancini ai club di Serie A: «Se posso aiutarli io lo faccio…». Le parole del ct azzurro

Frecciata di Roberto Mancini ai club di Serie A durante la conferenza stampa di vigilia di Turchia-Italia.

JORGINHO IMMOBILE E INSIGNE OUT – «Li ho obbligati io ad andare via perché se posso fare qualcosa per loro e per i club noi lo facciamo… Non avrebbero giocato, alcuni non erano al meglio fisicamente. Alcuni di loro li ho obbligati ad andare: il Chelsea ci ha mandato Jorginho tre giorni prima, non gli ha fatto giocare l’FA Cup. Anche Florenzi e Politano, non al meglio, li ho rispediti a casa perché non avrebbero giocato».