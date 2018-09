Mancini pronto per l’esordio: «Formazione già decisa, sarà un’emozione speciale»

Domani sera Roberto Mancini esordirà alla guida della Nazionale nella prima partita ufficiale: «C’è tanta emozione»

Viglia dell’esordio in Nations League per la Nazionale di Roberto Mancini: una squadra ancora in fase di costruzione dopo le cocenti delusioni dell’ultimo anno, con il gruppo che vuole tornare grande già in questo nuovo torneo organizzato dalla UEFA. Come di consueto, alla vigilia del match, a parlare è stato proprio il ct che domani esordirà alla guida della Nazionale nella sua prima partita ufficiale. Mancini ha iniziato così in conferenza stampa: «Ho già deciso la formazione ma prima mi sembra giusto che la sappiano i giocatori. Quando l’avrò detta a loro, domani, lo farò anche con voi. Emozionato? Quando ho esordito lo ero ovviamente, domani è la prima gara ufficiale, è chiaro che ci sia un sentimento particolare».

Poi si è passati a parlare dei singoli: «Cristito sta abbastanza bene, sta recuperando da un problema di un mese fa; per quanto riguarda Balotelli mi preoccupano quelli che han giocato meno in questo inizio di stagione. Dopo tre giornate i calciatori non sono al massimo della condizione. Giocando due partite in tre giorni faremo dei cambi». E ha aggiunto: «Non credo sia molto importante il modulo, ma l’atteggiamento che la squadra possa avere. A giugno è andata abbastanza bene, al di là del momento e con i giocatori stanchi. La Nations League? Credo sia meglio giocare per i tre punti, rispetto alle amichevoli. Può servire a noi, abbiamo tanti ragazzi giovani. Sono giocatori abbastanza esperti, è una cosa positiva. Ci sono in ballo tre punti importanti. Credo che sia una bella cosa giocare e cercare di vincere questo gruppo».