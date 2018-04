Mancini è a Roma: la Nazionale è più vicina

Roberto Mancini prossimo commissario tecnico della Nazionale? Può darsi, il mister dello Zenit era oggi a Roma per parlare proprio della panchina dell’Italia

Lo Zenit ieri ha perso in casa con il Krasnodar ed è quinto in classifica. Lontano dalla vittoria del titolo, in rotta con l’ambiente di San Pietroburgo e fuori dalle coppe europee, Roberto Mancini se ne andrà. Dove? La domanda è quasi retorica: lo jesino diventerà, con molta probabilità, il commissario tecnico dell’Italia. Oggi, nella sua giornata libera, è tornato in Italia e si è diretto a Roma. Le indiscrezioni raccolte da Sport Mediaset lo danno vicinissimo alla Nazionale, tanto che si troverebbe nella Capitale proprio per parlare di un futuro sulla panchina degli azzurri.

Sembra che il Mancio non voglia rimanere in Russia. A fine maggio, quando finirà il suo contratto con lo Zenit, l’ex di Inter e Lazio presenterà le sue dimissioni da allenatore della squadra di San Pietroburgo e sarà libero di unirsi alla Nazionale. Dopo un solo anno, cambierà aria e cercherà di iniziare un nuovo ciclo con l’Italia. C’è da rifondare tutto dopo il disastro del playoff perso con la Svezia e Mancini pare essere la persona giusta. I colloqui sono avviati, il Mancio sarà quasi certamente il nuovo ct.